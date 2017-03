La política social se aplica sin banderas partidistas: Sedesol

Al encabezar una gira de trabajo por el estado de Baja California Sur, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, resaltó que la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) se fundamenta en “el federalismo y la pluralidad” para enfocar eficazmente los presupuestos y políticas públicas en favor de los que menos tienen.

Miranda Nava resaltó que el combate a la pobreza comienza a nivel local, “recuperando la voz y las iniciativas de los municipios y entidades federativas de México”.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) propuso desplegar la política social sin banderas ni colores partidistas, pues al final “todos anhelamos lo mismo: un país más incluyente, sin contrastes sociales que nos lastiman”.

En la ciudad de La Paz, Miranda Nava informó que este año se invertirán 740 millones de pesos para impulsar el desarrollo social de la entidad, de los cuales 354 millones de pesos corresponden al Programa Prospera y 167 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en respaldo a las familias de Baja California Sur.

Durante un encuentro con beneficiarias de los programas sociales que instrumenta la Sedesol, Miranda Nava destacó que cerca de 40 mil mujeres en el estado están afiliadas al Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Finalmente, el responsable de la política social del país, supervisó la operación del comedor comunitario que se ubica en la comunidad “El Centenario”, que forma parte de los 38 comedores que funcionan en Baja California Sur, donde se atiende a más de 4 mil personas en condición de vulnerabilidad.

