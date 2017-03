‘La bella y la bestia’ rompe récords de taquilla en su estreno

“La bella y la bestia” rompió récords de taquilla en su fin de semana de estreno al sumar 357 millones en todo el mundo, según cifras de la industria divulgadas el lunes.

La adaptación cinematográfica del clásico de Disney usando actores reales –Emma Watson (“Harry Potter”) como Bella, y Dan Stevens (“Downton Abbey”) como la bestia– recaudó 175,7 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 182,3 millones en otros 44 países.

Es el mejor estreno para una película clasificada para todo público.

Superó los 166 millones (en EEUU y Canadá) que “Batman v Superman: El origen de la justicia” recaudó el año pasado en su estreno, al igual que la taquillera “Iron Man 3”.

“La bella y la bestia” se convirtió además en el sexto mayor estreno doméstico de todos los tiempos, una lista que lidera el Episodio VII de “La guerra de las galaxias”.

La cinta, realizada con un presupuesto de 300 millones para producción y mercadeo, es el más reciente producto de la lucrativa línea de adaptaciones de Disney a sus clásicos animados con actores reales, que ya le ha rendido 4 mil millones de dólares en el mundo.

Destrona además a “Kong: Isla Calavera”, que el fin de semana recaudó 27,8 millones de dólares, menos de la mitad que en su fin de semana de estreno, y 109 millones desde su estreno hace diez días.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.