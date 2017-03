La actual administración busca que la reforma educativa sea ‘política de Estado’: Nuño

Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública (SEP) afirmó este jueves que el objetivo del actual gobierno es que el nuevo modelo educativo “se pueda convertir en política de Estado, que los grandes trazos no cambien independientemente de quien está gobernando”.

Así lo dijo el titular de la SEP al pronunciar una conferencia magistral invitado por la Asociación Mexicana de Capital Privado a su segunda cumbre anual.

Nuño advirtió que “hay un precandidato a la presidencia que ha dicho que él va a borrar esto, que de llegar echaría abajo el nuevo modelo educativo”, sin referirse de manera explícita a Andrés Manuel López Obrador, ante representantes de más de 60 firmas de asesoría especializada y de 110 de capital emprendedor, crecimiento, bienes raíces, infraestructura y energía, que ofrecen capital de inversión a empresas que buscan crecer y consolidarse en el país.

“Sí existe ese riesgo”, reconoció Nuño Mayer. La reforma y el modelo educativo, “es un tema que no está garantizado y va a ser parte del debate político en las próximas elecciones y también va a ser parte de las decisiones que va a tener que tomar el electorado en nuestro país”, enfatizó.

Nuño Mayer adelantó que en las próximas semanas “estaremos presentando completa y con todo detalle esta nueva estrategia de enseñanza del idioma inglés, pero el objetivo es que en 20 años todas las escuelas de educación pública puedan ser bilingües”.

El titular de la SEP comentó que “es una gran apuesta como país” la estrategia de educación bilingüe en español e inglés que, dijo, “daría una transformación extraordinaria a México al dar un elemento esencial para el mundo globalizado. Creemos que es posible, estamos convencidos que esos grandes proyectos México se los puede plantear si hay continuidad y disciplina en mantener este nuevo modelo educativo”.

Afirmó que “el primer paso para lograrlo es que las escuelas normales que están formando a muchos de los que serán los nuevos maestros sean también bilingües”.

Para poder transformar a las normales y que tengan un alto nivel de inglés necesitamos un número elevado de maestros que pueden estar concentrados en las normales. “Entre 800 y mil maestros es lo que necesitamos”, apuntó Nuño Mayer.

“Nos va a llevar tiempo, aquí el plan es que en el ciclo escolar 2018/2019, puedan arrancar las nuevas generaciones que puedan estudiar bajo un esquema en donde hay un nivel muy alto de inglés en las normales. Después de 4 años vamos a tener a la primera generación no únicamente con maestros de inglés. Conforme vayan saliendo las nuevas generaciones y vaya pasado el tiempo con la tasa de sustitución de quienes van saliendo y quienes van entrando, en un plazo de 20 años todos los maestros de las escuelas públicas del país van a tener un buen nivel de inglés”, estimó.

Por otra parte destacó que el nuevo modelo educativo también busca incluir educación financiera en la parte de la autonomía curricular para las escuelas que así lo deseen, toda la parte del emprendimiento que es muy importante; este nuevo modelo lo que nos va a generar son mexicanos más críticos, mejor formados, con mayor criterio y por lo tanto mucho más emprendedores.

“Pensando en un mundo globalizado donde el cambio tecnológico sucede a una velocidad como nunca antes, eso tiene cambios en los empleos y a los niños, los estamos educando para empleos que aún no conocemos.

El centro del nuevo modelo educativo es que replantea la esencia pedagógica “para dejar a un lado memorización y que los niños aprendan a aprender, discernir aplicar hipótesis; es un cambio muy complejo”, el país va por esa ruta, concluyó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.