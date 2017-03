King Crimson visitará México en julio próximo como parte de su “Radical Action Tour”

La banda británica pionera del rock progresivo, King Crimson, anunció las fechas de su “Radical Action Tour”, en el cual incluyó a la Ciudad de México.

Los fans capitalinos podrán deleitarse con los éxitos del grupo el próximo 14 de julio en el Teatro Metropólitan. Los boletos saldrán a la venta el 24 de marzo.

“Finalmente podemos satisfacer a todos aquellos que han estado pidiendo las fechas de la gira de Verano 2017”, expresó Robert Fripp mediante un comunicado.

Junto a Fripp llegará al país Bill Rieflin, quien volverá a la banda después de su periodo sabático; el guitarrista Jakko Jakszyk; el bajista Tony Levin; el saxofonista Mel Collins; y los bateristas Gavin Harrison, Pat Mastelotto y Jeremy Stacey.

“El repertorio existente será recalibrado para esta nueva configuración de Doble Cuarteto de King Crimson, que es el primer grupo del cual Jeremy ha sido miembro de tiempo completo. Bill está regresando de su año sabático y ahora La Bestia tiene Ocho Cabezas. Jeremy y Bill son multi-instrumentistas por lo que King Crimson probablemente haga mucho más ruido que antes”, agregó el guitarrista y productor británico.

El “Radical Action Tour” comenzará el próximo 13 de junio en Seattle y, tras ofrecer una docena de conciertos, llegará a la Ciudad de México.

