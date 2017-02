Justin causa furor entre sus ‘beliebers’

Juegos pirotécnicos, luces multicolores y un Justin más atractivo y maduro enloquecieron a las fanáticas que se rindieron a los pies del intérprete del exnovio de Selena Gomez.

Entre los temas que interpretó estuvieron: “Mark My Words”, “Where are you now” , “Baby”, Purpose” y “Sorry”.

La presentación comenzó a las 21:25 horas en medio de los gritos ensordecerores de sus seguidoras.