Jóvenes hacen prótesis con tecnología 3D para niños de escasos recursos

Un grupo de jóvenes chilenos recluidos en un centro de la ciudad de Chile, Valdivia están aprendiendo a utilizar la tecnología 3D para fabricar prótesis ortopédicas que serán utilizadas por niños de familias de escasos recursos.

“Los chicos nos han sorprendido gratamente con su motivación y compromiso con el proyecto”, señala a Montserrat Arévalo, encargada del programa “La libertad de Emprender Sueños 3D”, impulsado por la Fundación Ciudad del Niño.

Arévalo reconoce que “al principio hubo resquemores respecto a cómo se iban a llevar los procesos de aprendizaje, sobre todo con el uso de los software especializados y con el cuidado de las máquinas”.

La iniciativa nació de la necesidad de “buscar oportunidades de capacitación y reinserción laboral a jóvenes condenados que no tienen el beneficio de la libertad”, explicó.

“Antes, lo que se buscaba desarrollar con personas en situación de vulneración o segregación era la integración, pero este concepto no logró responder a las necesidades completas de la reinserción, porque un individuo que es considerado diferente es difícil que se integre en un ambiente normal”, planteó Arévalo.

Los jóvenes seleccionados para participar en este programa cuentan con “el apoyo de sus familias en esta nueva oportunidad de mejorar sus vidas”, y eso es algo que se ve reflejado “en el entusiasmo que han puesto en el proyecto”.

