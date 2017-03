Joselito Velázquez quiere demostrar sus cualidades en Ciudad de México

El boxeador mexicano Joselito Velázquez está listo para dar una demostración en la Ciudad de México, consciente de que debe ir paso a paso en su carrera, pero seguro de que él o sus compañeros olímpicos en Río 2016 algún día serán campeones del mundo.

Joselito es el único de los seis pugilistas mexicanos olímpicos en Río que ya hizo su debut profesional y este viernes volverá a la actividad cuando enfrente a Diego Armando Guerrero en el pleito coestelar a desarrollarse en la Carpa Astros, a seis rounds en mosca.

“Tengo bastante calidad para buscar un título mundial, yo sé que tengo las cualidades para hacerlo, pero también estoy consciente de que va a ser un camino difícil, el ir aprendiendo pelea tras pelea”, dijo el pugilista, quien llegó a esta ciudad la noche del martes.

Dijo que los cuatro años que se dedicó al pugilismo amateur le dejaron grandes enseñanzas y experiencia para dar el salto al profesional, y aunque eso ya quedó atrás y lo que vive ahora es completamente diferente, “estoy enfrentándolo con la seriedad adecuada”.

Además de él, Elías Emigdio, Juan Pablo Romero, Misael Rodríguez, Linfoldo Delgado y Raúl Curiel ya firmaron sus contratos para dar el paso al profesionalismo, seguro de que algún día cualquiera de los seis será monarca mundial.

“Quizá a algunos les tardó el decidirse con las empresas, pero al final todos sabíamos que iba a ser nuestra meta y yo sé que muchos de nosotros vamos a llegar a ser campeones mundiales”, todos quienes ya cumplieron una parte de sueño, que era representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Finalmente, aunque no pudo cumplir en Río 2016 su objetivo de ganar una medalla, aseguró que una de sus metas era llegar al boxeo de paga y demostrar su calidad, “dar un buen espectáculo a la gente”, lo que espera demostrar el viernes incluso con un nocaut.

“Obviamente como buen mexicano me gusta ir al choque, a enfrentar, a dar buen espectáculo y que me caracterizo como un boxeador que tiene varias habilidades, sé boxear, un boxeador bastante explosivo, van a ver un boxeador que siempre va para enfrente a dar un buen espectáculo y eso lo van a ver este próximo viernes”, concluyó.

