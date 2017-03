John Legend y Ariana Grande lanzan el video oficial de ‘La Bella y la Bestia’

Ariana Grande y John Legend son los encargados de dar vida a una nueva versión del tema principal de “La Bella y la Bestia” que ganó un Oscar en 1991 a Mejor canción original.

A pocos días del estreno de la cinta protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, Disney decidió mostrar el videoclip oficial de la canción donde aparecen ambos intérpretes norteamericanos.

La canción fue escrita por Howard Ashman y compuesta por Alan Menken para la cinta animada estrenada en 1991.

“La Bella y la Bestia” llegará a salas nacionales el próximo 30 de marzo.

