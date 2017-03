Jesús Corona pide que árbitros también sean castigados

“Debe de quedar claro, si los silbantes están pidiendo respeto, que sea reciproco, y lo digo por experiencia propia, los árbitros, te pueden provocar, se pueden burlar de ti y ahí si no ha pasado nada”, expresó.

En entrevista en el aeropuerto capitalino antes de viajar a La Comarca Lagunera para su duelo de cuartos de final de la Copa MX ante Santos Laguna, pidió que se tomen cartas en el asunto cuando un colegiado provoca a un jugador.

“El que se metan directamente con uno o que provoquen al jugador, creo que eso tiene que ser sancionado, y como jugadores tenemos que darlo a conocer también y que se tomen cartas en el asunto”, aseveró.

Recordó la experiencia que vivió en un partido en el estadio Azul cuando un auxiliar del juez central se burló de él y no pasó nada, entonces si quieren realizar bien su trabajo en la cancha, deben dejarse ayudar por los jugadores, y ser recíprocos.

“Lo acabo de vivir hace poco con un abanderado, lo hice saber y no pasó nada; creo que debe haber esa igualdad de todos en la cancha, ellos simplemente se deben dedicar a trabajar y nosotros a ayudarles”, comentó.

Demandó que en la toma de decisiones de los castigos a jugadores por parte de la Comisión Disciplinaria como en los casos del americanista Pablo Aguilar y del jugador del Toluca, Enrique Triverio, deben tomarse con claridad y sin presiones de nadie.

“En estos casos, se dejó ver que tuvo que ver la presión del gremio arbitral, (en la disciplinaria) debe haber gente que desde un principio tome esa decisión objetivamente, sin dejarse llevar por una presión de arbitraje y que sea lo más honesto”, finalizó.

