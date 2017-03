J Balvin revela que le gustaría hacer dueto con Julión Alvarez

J Balvin, quien es la nueva estrella del reggaetón, afirmó que le gustaría hacer un dueto con el mexicano Julión Alvarez, de quien dijo “es mi parcero” –amigo- y he convivido con él”, destacó.

Por su parte, Tigres del Norte descartó lanzar pronto un corrido sobre el presidente Donald Trump, del que dijeron su administración apenas empieza y hay que dejar que pase el tiempo para evaluarla”, anotó uno de sus integrantes Luis Hernández.

El segundo día del L Festival contó con las actuaciones de J Balvin, Tigres del Norte, Marco Antonio Solis, Jesse y Joy y se proyecto un nuevo holograma de la fallecida cantante Jenni Rivera.

El cantante colombiano fue la sensación del segundo y último día del L Festival que se celebró este día en el Sports Arena y Village Pico Rivera, un suburbio al Este de Los Angeles.

Sin duda Balvin se llevó la noche al poner a bailar a más de diez mil asistentes al escenario principal del evento que se efectuo por primera vez en una extensa explanada al aire libre y en donde se colocó un escenario con cuatro enormes pantallas gigantes y una pasarela en forma de L.

Balvin acompañado de energéticos bailarines y por casi una hora interpretó sus éxitos como Ginza, Bobo, Si tu novio te deja sola, Ahí vamos, 6 AM y Tranquila, entre otras.

Tras su presentación en rueda de prensa Balvin mostro su orgullo y emoción por el histórico concierto en Puerto Rico al que calificó como “Una prueba muy difícil, pero gratificante y de la que salimos victoriosos”.

Balvin también anticipó que pronto se lanzará la promoción de su primer canción en inglés y que formara parte de la más reciente producción fílmica de “Fast and the furious”.

En su intervención de casi una hora Tigres del Norte no se quedó atrás e hicieron bailar a los asistentes que convirtieron el lugar en un gigantesco salón de baile para disfgrutar algunos de los más sonados éxitos de la agrupación de más de 40 años de formada.

El que cerró la velada fue el cantautor Marco Antonio Solis, quien se presentó con un grupo de coristas y bailarines para entonar muchos de sus más grandes canciones.

Al principio entre el elenco estelar se presentó el dueto de Jesse y Joy y en donde se dio al inicio de su primer canción una enorme falla en el equipo de sonido, que reveló que estaban usando play back, ya que el micrófono falló mientras que la voz se seguía escuchando, lo que causo rechiflas de asistentes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.