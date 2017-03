Irresponsables quienes usan las coyunturas para atacar a las instituciones: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, arremetió por segundo día consecutivo en contra del dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar la firma de convenio entre la dependencia a su cargo y la Canacintra, el encargado de la política interior afirmó que quienes solo piensan en cómo destruir, entran a un debate irresponsable.

Indicó que estos personajes se confunden y no piensan en la sociedad mexicana, solo atacan a lo más preciado que se tiene para defender a los ciudadanos y reiteró su rechazó a los señalamientos de que las fuerzas federales están siendo ocupadas para atacar a la sociedad.

Las Fuerzas Armadas, añadió, actúan para que prevalezca el orden en el territorio nacional en materia de seguridad.

“Pero para quienes solo piensan en cómo destruir y no formar, para quienes no están pensando en la sociedad mexicana, sino solamente en aprovechar coyunturas para atacar a lo más preciado que tenemos en favor de la seguridad que son nuestras instituciones federales, pues lo que están haciendo hoy a entrar a un debate muy irresponsable como el de ayer. Ayer tratando de componer lo que dijo antier y antier lo que trató de componer de la semana pasada y que después ya no entendió si quería hacer o deshacer”.

Ante el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; Osorio Chong apuntó que es mejor construir para generar mejores condiciones para el país, porque ese es el reclamo de la sociedad.

“Es ahí cuando yo digo: ¿de verdad sirve ese debate en contra de las instituciones? ¿De verdad hay que oponerse a todo con tal de alcanzar sus aspiraciones políticas? ¿Qué no se vale también construir para generar mejores condiciones, qué no es ese es el reclamo de la sociedad?”.

Más adelante, el titular de Gobernación destacó la importancia que tiene la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, porque es fundamental otorgar sustento legal a las acciones de las Fuerzas Armadas.

Entre otras de las transformaciones fundamentales que refirió el Secretario de Gobernación, está la de la policía estatal única, porque en algunas de las entidades se ha dejado de fortalecer a las instituciones de seguridad; por ello, pidió de estar jugando, de estar en el debate desde el punto de vista político o de conveniencia ideológica y mejor sirvamos al país.

