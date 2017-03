INM pone en marcha operativo Paisano 2017

El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha el Operativo Paisano 2017 para apoyar a los miles de connacionales que residen legalmente en Estados Unidos, y que utilizan el periodo vacacional de Semana Santa para visitar a su familia en territorio mexicano.

En 233 municipios, y 157 ciudades, el programa paisano brindará información y asesoramiento a todos los connacionales que arriben a los diversos estados de la República Mexicana.

A través de este operativo, que concluye el 27 de abril, los connacionales que circulan por diversas carreteras del país, serán asesorados y guiados por diversas autoridades federales, estatales y municipales, para que puedan arribar a su destino sin contratiempos.

En este operativo participarán mil 105 observadoras y observadores, distribuidos en 160 módulos fijos y 216 puntos de observación para recibir a los connacionales y brindar atención e información sobre trámites y servicios, además de que recibirán quejas sobre prácticas irregulares o contra funcionarios públicos.

El INM a través del Programa Paisano invitó a los connacionales a consultar la Guía Paisano 2017 en donde encontrarán, trámites, servicios, programas e información de utilidad, la cual se puede adquirir en las tres representaciones en Estados Unidos (Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; y Houston, Texas) y a través de la Red Consular.

