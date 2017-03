Informe Anual de Actividades del Presidente de la CNDH

Al reafirmar el compromiso por consolidar una política de Estado para prevenir y proteger los Derechos Humanos, en los últimos tres años el Gobierno de la República ha capacitado a casi 25 mil servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 25 por ciento más de la meta proyectada para 2018. De acuerdo a información de la Presidencia de la República, se diseñó la Política Nacional de Derechos Humanos y se trabaja con los gobiernos estatales para que elaboren y publique su programa en la materia; de estos, sólo el 11 entidades lo han terminado y el resto está en proceso de elaboración.

En el marco del informe anual de actividades 2016, del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destaca el otorgamiento de protección a 646 personas a través del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Para atender sectores de la población específicos y problemas relacionados con derechos humanos, se establecieron programas especiales y transversales y se elaboraron Protocolos para el uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Además, se crearon las Oficiales de Protección de la Infancia (OPI), que han brindado atención integral a más de 95 mil menores no acompañados. Entre 2011-2016, se construyeron 30 Centros de Justicia para la Mujer, en favor de 220 mil mujeres.

El Gobierno federal destacó la implementación de los programas Paisano y Repatriación Humana, la estrategia Somos Mexicano, en favor de los connacionales, y el Programa Frontera Sur, para los flujos migratorios de extranjeros. En 2016, la CNDH emitió 71 recomendaciones, y una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, por los eventos en Tanhuato, Michoacán, dirigidas a 55 autoridades diferentes en 104 distintas ocasiones.

