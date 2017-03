Indispensable consolidar la confianza de la sociedad en el gobierno: Arely Gómez

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La consolidación de la confianza de la sociedad en su gobierno, es un objetivo que puede sonar “ambicioso”, pero que es posible, urgente e indispensable para el desarrollo y bienestar de México, afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González.

Dijo que “en el fondo”, la problemática de la corrupción se encuentra en que la ciudadanía, la sociedad civil, los beneficiarios de los programas sociales y el sector privado confíen en las instituciones gubernamentales.

Al inaugurar el Congreso Internacional Contra la Corrupción, organizado por la International Chamber of Commerce, sostuvo que se trata de confiar que “en todo momento”, el servidor o servidora pública actuará en el marco de la normatividad y siempre bajo principios estrictos de integridad y ética pública.

Gómez González destacó la importancia de combatir la corrupción, con una estrategia que, añadió, “no puede tener éxito sin la participación activa, a través del diálogo, la colaboración y compromisos concretos, de los sectores público, privado y social”.

Explicó que la dependencia a su cargo trabaja en términos de consolidar un gobierno moderno, abierto e íntegro y “si alguno de ellos falta, nuestro objetivo falla”.

“Si la integridad de la acción gubernamental se ve comprometida, si no existe la certeza respecto a la vigencia del Estado de derecho, si no contamos con un gobierno íntegro, no importa las medidas que podamos tomar, no tendremos tampoco un gobierno moderno, eficiente, abierto y transparente”, subrayó.

La titular de la Función Pública enfatizó que, por ello, el Sistema Nacional Anticorrupción, creado a finales de 2016, es fruto de uno de los más importantes procesos de diálogo público y consenso entre instituciones gubernamentales, sociedad civil, sector privado, académico y actores políticos.

Hizo notar que esta “naturaleza democrática” fue reconocida y garantizada en la propia Constitución, que señala la creación de un Comité de Participación Ciudadana, como uno de los siete miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

En materia de comercio y en general en el sector empresarial no es diferente, pues se trata de participar de manera crítica y propositiva en el combate a la corrupción, pero también cobrar conciencia sobre la participación en actos de este tipo por parte de actores de la iniciativa privada.

Insistió en que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los servidores públicos no se presten a ningún tipo de acto de corrupción, a partir de una sólida ética pública y de la operación efectiva de mecanismos de prevención, detección y sanción de conductas de ese tipo.