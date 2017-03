IMSS Y CDI entregan clínica rural en sierra nayarita

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) entregaron una Unidad Médica Rural (UMR) en la localidad de El Risco, obra que combatirá la muerte materno-infantil de las mujeres indígenas y beneficiará a más de dos mil huicholes que habitan en la sierra de Nayarit.

En la inauguración de la UMR de El Risco, localidad perteneciente al municipio de El Nayar, el Director General del IMSS, Mikel Arriola, anunció que los niños que presenten un nacimiento prematuro, serán atendidos de manera gratuita en uno de los 360 hospitales del Régimen Ordinario.

Explicó que para reforzar la atención médica en esta comunidad, esta unidad rural cuenta con un consultorio de medicina preventiva y general, sala de procedimientos mixtos, centro de hidratación oral, área de observación con dos camas, farmacia, sala de espera y Centro de Atención Rural al Adolescente (CARA).

Arriola Peñalosa agregó que debido a la transición epidemiológica en el medio rural, esta unidad cuenta también con el Servicio de Atención Integral a la Salud (SAIS), donde se atenderán padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad.

La UMR inaugurada, explicó, brinda servicios de consulta externa, auxilia en el diagnóstico, detección y control de riesgo de enfermedades infecciosas de tipo estomacal, parasitarias, respiratorias, tuberculosis, además atienden lesiones, accidentes y partos.

Ante un nutrido grupo de familias indígenas de la sierra nayarita, el titular del IMSS resaltó que todos estos servicios se brindarán de manera gratuita a toda la población, sin importar que sean o no derechohabientes del Seguro Social.

La Directora de la CDI, Nuvia Mayorga, dijo que esta Unidad Médica Rural fue construida gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno para llevar servicios médicos y en apoyo a la educación para las comunidades marginadas, y en donde la Comisión invirtió 13.5 millones de pesos para la obra.

El acto se realizó en cuatro lenguas en todo el país a través de las 21 estaciones de las radiodifusoras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Después de la inauguración en Tepic, el Director General del IMSS dio a conocer que durante éste y el próximo año, el Instituto invierte en Nayarit mil 553 millones de pesos para 11 obras, entre las que destacan las Unidades Médicas Rurales del Saucito Peyotán y la inaugurada hoy en El Risco; la Unidad de Medicina Familiar No. 5, en Tepic; la ampliación y remodelación del Hospital General de Zona en Tepic, con casi 155 millones de pesos, y el nuevo Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, con una inversión de casi mil 288 millones de pesos.

