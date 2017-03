IMSS reorienta servicios hacia modelo preventivo de enfermedades degenerativas

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, anunció que a partir de este año se pondrá en marcha un nuevo modelo de prevención y reorientación de los servicios de salud, para prevenir enfermedades crónicas y abatir los costos asociados a su atención, que en el 2015 tan solo en el gasto para cáncer de próstata, ascendió a casi mil millones de pesos.

Durante la firma del Convenio Prevenimss con la Confederación de Trabajadores y Campesinos, que dirige Abel Domínguez Rivero, Arriola Peñalosa explicó que con esta estrategia se busca reducir el creciente gasto en la atención de enfermedades del corazón, cáncer, hipertensión arterial y diabetes que absorben el 32 por ciento del presupuesto de la Institución.

En el acto, donde el líder cetemista y presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, quien firmó como testigo de honor, el titular del IMSS comentó que la única manera de que esta reorientación en los servicios médicos tenga éxito es a través de una acción conjunta entre patrones y sindicatos, que permita llevar directamente en las instalaciones laborales los servicios preventivos.

Dijo que en los próximos dos años se invertirán 700 millones de pesos para adquirir equipo médico adicional que permitirá la detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.

