IMSS refuerza sistemas de seguridad ante la muerte de tres médicos por delincuencia

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, expresa “profunda preocupación” porque en un marco de incremento de la inseguridad, “en menos de un año ya van tres casos de médicos del IMSS que han perdido la vida”.

“Nosotros hemos reforzado las medidas de seguridad en los hospitales, hemos trabajado con la autoridad local, con la autoridad federal y que como en los otros dos casos, vamos a estar muy cerca de lo que se pueda investigar, resarcir, nosotros resarciremos a la familia como siempre lo hacemos. Y bueno, lamentamos mucho el hecho”, enfatizó.

“Quiero decirles a los médicos del IMSS en Guerrero y del país, que estaremos permanentemente cercanos a la autoridad ministerial y a la autoridad de Seguridad Pública, para que se nos garantice el ejercicio de nuestras funciones, y cuando hay este tipo de casos, que se llegue al fondo de las investigaciones y se sancione a los responsables”.

Al concluir la clausura del Encuentro Médico Quirúrgico en Ginecología Oncológica, en el Hospital General de Zona número 194 del IMSS de Naucalpan, Estado de México resaltó que los incidentes lamentables aún son “casos aislados”. En el país, agregó, “tenemos a nuestras 123 mil enfermeras y a nuestros 70 mil médicos, en general, con muy buenas garantías de seguridad”.

“Pero en donde vemos que hay estados con problemas per sé en seguridad, tenemos que estar todavía más atentos”, resaltó el titular del IMSS.

Ante los cuestionamientos de algunos medios sobre la situación de los contagios de influenza, Arriola remitió a verificar los reportes semanales del Sistema Nacional de Epidemiología que se nada en cada caso atendido por el sistema de salud tanto de influenza o de cualquier otro padecimiento.

El titular del IMSS aclaró que “no se han registraron picos atípicos respecto de otros años que han sido altos”, en materia ni de casos de influenza ni de casos de muertes por influenza en la institución.

Ante la supuesta escasez de la marca comercial del medicamento para atender la influenza (Tamiflú), Arriola aclaró que “ya tenemos tres genéricos nuevos. El IMSS acaba de fallar en la licitación y, en vez de comprar la unidad de Tamiflu a 390 pesos, se compró la fórmula genérica en 150 pesos”; es un 55 por ciento menos en costo de un año a otro por tener genéricos, detalló.

“Lo que le tenemos que decir a la población, es que no vayamos por Tamiflú a la farmacia, vayamos por Oseltamivir. Las farmacias hoy están perfectamente bien surtidas de Oseltamivir y, en el caso del IMSS pues obviamente no hemos tenido ninguna falla en el suministro del Oseltamivir, no hemos tenido ningún desabasto”, finalizó.

