IMSS cumplirá con recomendaciones emitidas por la CNDH

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre casos de violación a los derechos humanos, a la protección de la salud, a la vida y acceso a la información en materia de salud.

Al tener conocimiento de las denuncias, el IMSS “tomó diversas medidas preventivas, a fin de evitar hechos similares”.

La Dirección General del IMSS instruyó a las oficinas centrales y a las delegaciones regionales Estado de México oriente, Estado de México poniente y a la estatal de Durango, el cumplimiento de todos los puntos de su competencia contenidos en las reecomendaciones, así como reforzar la capacitación al personal institucional en dichos hospitales, en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales.

La CNDH emitió las recomendaciones por la violencia obstétrica contra tres mujeres que perdieron a sus bebés en el Hospital General Regional 251 en Metepec, Estado de México; Hospital General de Zona 46 en Gómez Palacio, Durango, y Hospital General de Zona 197 en Texcoco, Estado de México, respectivamente.

Tras las investigaciones correspondientes, la CNDH encontró elementos que acreditan violaciones a los derechos a la protección de la salud y a una vida libre de violencia obstétrica, inadecuada atención médica a las mujeres que derivó en la muerte de los productos de la gestación, e indebida integración de los expedientes clínicos, atribuibles a personal médico de los mencionados hospitales.

