IMSS acuerda acciones de prevención de salud con la CROM

Con la firma del convenio de colaboración con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que encabeza Rodolfo González Guzmán, y con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, como testigo de honor, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, informó que la organización obrera más antigua de México -creada en 1918- se suma a la política de prevención que impulsa el Instituto y que permitirá anticipar hasta 25 años la aparición de enfermedades crónicas.

Arriola destacó que con este convenio los trabajadores de esa central obrera recibirán atención médica preventiva en sus lugares de trabajo, a fin de determinar quiénes están en riesgo de padecer, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, cáncer de mama y próstata, males crónicos en los que hoy el Seguro Social invierte 85 mil millones de pesos para su atención y que llega a absorber hasta 40 por ciento del gasto en atención a la salud.

Dijo que la atención preventiva incide de manera positiva en la salud de las y los trabajadores y sus familias, que a su vez incrementa los años de vida saludable y la productividad laboral.

Ante representantes de la CROM, el titular del IMSS enfatizó que 2016 es el primero de muchos años que el Instituto registra un balance positivo en sus finanzas, un superávit de seis mil 400 millones de pesos, que permite afrontar los retos de la transición demográfica, en la que hay más pensionados por cada trabajador en activo y de la transición epidemiológica, que es la atención a las enfermedades crónicas.

Al participar como testigo de honor a la firma del Convenio de Colaboración entre la CROM y el IMSS, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, ratificó el compromiso del Gobierno de la República para seguir avanzando en el fomento de la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores mexicanos.

Subrayó que el acuerdo suscrito este día por el Director General del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, y el Secretario General de la CROM, Rodolfo González Guzmán, se basa en la prevención de la salud de los trabajadores, a efecto de reducir el gasto que representa la curación de enfermedades crónico-degenerativas propias de nuestro tiempo.

