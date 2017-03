Implementará LMB sistema de revisión de jugadas

La oficina de la Liga confirmó que pretende una mayor justicia en las decisiones de los juegos y para eso preparó a los árbitros Jaime Gutiérrez y Marco Nava, de experiencia, para analizar los videos en un centro de operaciones en la Ciudad de México.

Según un comunicado repartido a los medios, todos los oficiales fueron capacitados para llevar a la práctica el proyecto que funcionará para los partidos con transmisión televisiva cuya señal llegue a la capital del país.

Serán sensibles a revisión los lanzamientos ilegales de los pitchers, jugadas de medio swing de los bateadores, de defensa en el cuadro, bolas y strikes, de bateadores dentro o fuera de la caja, interferencias de bateadores y receptores y de pelotas en zona buena o mala en las líneas, entre otras.

En un sistema parecido al “Ojo de Halcón” del circuito profesional de tenis, en el beisbol los manejadores tendrán 10 segundos para considerar la revisión de una jugada y 45 para hacerla efectiva.

Cada equipo tendrá dos revisiones por juego y si gana una de ellas podrá hacer una reclamación adicional; en partidos de entradas extras se agregará una posibilidad más de reclamo.

