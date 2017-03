Habrá sorpresas positivas en finanzas, asegura Meade

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kurinreña, anunció que habrá sorpresas positivas en materia de finanzas públicas y en la renegociación de la relación comercial bilateral con Estados Unidos.

En finanzas públicas, dijo, porque el Gobierno Federal está decidido a cumplir el compromiso de consolidación fiscal, apoyado en el remanente de operación que generó el Banco de México el año pasado, el cual contribuirá de manera muy importante para recuperar el superávit primario.

Y en, mencionó, la renegociación de la relación comercial bilateral con Estados Unidos, porque es poco probable que las partes se sienten a la mesa de negociaciones con el objetivo de destruir lo que tienen sino, por el contrario, de mejorarlo.

Tenemos razones para ser optimistas… pensamos que nos va a ir mejor…”, afirmó en una conferencia pronunciada ante socios de American Chamber.

Explicó que la renegociación favorable del TLCAN para todas las partes, la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, y las inversiones atraídas por las reformas estructurales, son todas razones que permiten ver con optimismo el futuro económico del país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.