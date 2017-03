Google lanza herramienta para personalizar tu smartphone

Uno de los grandes aciertos que han tenido y tienen en la actualidad las compañías fabricantes de smartphones es la posibilidad de personalizar prácticamente todo el contenido que introducimos en ellos. Si bien, algunos modelos poseen características más poderosas que otros, en general los sistema operativos móviles se adecuan al hardware que contiene cada dispositivo.

Google ha lanzado una pequeña herramienta llamada #myAndroid, con la cual podrás previsualizar y encontrar varios objetos para añadir a la pantalla de tu smartphone. El software te ofrece una gran variedad de configuraciones con las que puede personalizar tu dispositivo.

Podrás escoger fondos de pantalla, iconos y lanzadores (o launchers) para tus aplicaciones favoritas o que más utilizas.

La forma de funcionar es sencilla la herramienta te guiará a través de una serie de preguntas claramente ilustradas y una vez que concluyes de responder a estos parámetros el sitio te dará una serie de posibles imágenes y grupos de iconos para que puedas personalizar al máximo tu equipo.

A decir verdad, basado en las preguntas que hace me ha arrojado opciones muy llamativas que sin lugar a duda pondría en mi dispositivo.

Si estás cansado de ver siempre la misma imagen o tener el mismo tipo de configuración en tu Android prueba esta nueva herramienta que seguramente te dará buenos resultados.

