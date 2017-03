Golea Porto y es nuevo líder en la Primeira Liga

El Porto se alzó como líder provisional de la Liga de Portugal tras golear en casa del Arouca (0-4) con un doblete del brasileño Tiquinho Soares y goles de los portugueses Danilo Pereira y Diogo Jota.

Héctor Herrera, “Tecatito” Corona y Miguel Layún no tuvieron participación en el partido.

Los “dragones”, que visitarán al Juventus en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones, abrieron la vigésimo quinta jornada con su novena victoria consecutiva en el campeonato y suman 62 puntos, dos más que el Benfica, que juega el lunes un derbi con el Belenenses.

La victoria del Porto, que mantiene al Arouca en duodécima posición, se produce una jornada después de una goleada todavía más abultada, el 7-0 que le endosó al Nacional de Madeira.

En el partido de hoy, el medio Danilo Pereira abrió el marcador en el minuto 15 con un remate de cabeza a una falta lanzada por el argelino Brahimi.

Apenas diez minutos después, Tiquinho Soares -fichaje estrella del mercado de invierno que no deja de meter goles- amplió la ventaja de los “dragones” también de cabeza, esta vez a un centro del español Óliver Torres.

Ya en la segunda parte, el joven Diogo Jota, cedido en el Oporto por el Atlético de Madrid, hizo el tercero al culminar una jugada de su equipo por la banda izquierda, con una nueva asistencia de Brahimi.

Soares volvió a aparecer en el 87 para cerrar el resultado con un remate con el pie izquierdo a un centro del uruguayo Maxi Pereira.

Casillas logró mantener la meta a cero una vez más y sigue con uno de los mejores registros de las principales Ligas europeas, con apenas 11 goles en 25 partidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.