George Michael falleció de causas naturales, revela autopsia

El cantante británico George Michael falleció de causas naturales debido a una falla al corazón e hígado graso, confirmó hoy la autopsia de ley.

El médico forense Darren Salter dio a conocer en un comunicado que las investigaciones sobre la muerte de George Michael concluyeron junto con el resultado post mortem.

“Se puede confirmar que murió de causas naturales, de una cardiomiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso, la investigación se ha suspendido y no hay necesidad de una investigación o más pesquisas”, refirió.

El exvocalista de Wham, que inició su carrera en la década de 1980, falleció en su casa de la campiña inglesa el pasado 25 de diciembre a los 53 años de edad.

El prolífico cantante fue encontrado por su pareja sentimental Fadi Fawaz en su casa del poblado de Goring, en el oeste de Inglaterra.

El médico forense añadió que “no habrá más información” y la familia pidió a los medios y al público que respeten su privacidad.

Hasta ahora se desconocían las causas de la muerte del músico que nació con el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou, y vendió más de 100 millones de copias de sus álbumes en una carrera musical que duró casi 40 años.

