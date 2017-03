Gasolinas y diésel bajarán dos centavos para este fin de semana

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que para este fin de semana y hasta el próximo lunes, las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, bajarán dos centavos respecto a los precios vigentes este viernes.

Así, la gasolina menor a 92 octanos pasará de 16.47 pesos a 16.45 pesos, la mayor o igual a 92 octanos de 18.25 a 18.23 pesos y el diésel de 17.50 a 17.48 pesos por litro, indicó el órgano regulador.

Los precios mínimos para las 83 regiones del país, las siete zonas de la frontera y los municipios que componen cada región, serán de 15.19 pesos para la Magna, 16.94 pesos para la Premium y 16.20 pesos por litro para el diésel.

En la Ciudad de México, la gasolina Magna se ofrecerá en un máximo de 16.17 pesos en las delegaciones Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac.

En tanto, la Premium estará en 18.02 pesos y el diésel en 16.86 pesos por litro para las mismas demarcaciones; en contraste, la delegación Azcapotzalco tendrá los costos más bajos, de 16.11 y 17.96 pesos por litro para la Magna y Premium, respectivamente.

Por su parte, en Querétaro el costo de la gasolina de bajo octanaje irá de los 15.51 a los 16.25 pesos, el de alto octanaje de los 17.28 a los 18 pesos y el diésel de los 16.54 a los 17.29 pesos por litro.

En la capital del estado, Querétaro, la gasolina Magna se ofrecerá en 15.88 pesos, la Premium en 17.62 pesos y el diésel en 16.88 pesos por litro.

