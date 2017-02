Galaxy A 2017 de Samsung llegan a México

Samsung Electronics presentó en México su nuevo portafolio completo de la serie Galaxy A 2017, el cual contempla tres teléfonos inteligentes: Galaxy A7 de 5.7 pulgadas, Galaxy A5 de 5.2 pulgadas y Galaxy A3 de 4.7 pulgadas. Estos dispositivos destacan por sus diseños más sofisticados, la experiencia simplificada que ofrece su cámara y su resistencia al agua y al polvo; características que los posicionan como ideales para cubrir las necesidades tecnológicas de los Millennials, otorgándoles la experiencia completa que buscan en un smartphone.

Galaxy A 2017 conserva el mismo ADN Galaxy que ha caracterizado a la línea desde su origen en 2014, pero llega con una nueva actitud para replantear la interacción, especialmente de quienes se han apoderado del mundo digital en los últimos años: los Millennials, una generación que ha revolucionado la forma en la que consumimos información y contenidos.

Esta edición de la serie Galaxy A 2017 cuenta con una estructura metálica y una parte trasera compuesta por cristal 3D de la más alta calidad, inspirada en el historial de diseño de Samsung. Además, con la elegancia de su cámara y un botón central, el dispositivo es más estilizado y cómodo que nunca para sujetar y usar. La nueva serie Galaxy A estará disponible en tres colores: negro, dorado y rosa.

Los dispositivos, en sus tres modelos, permitirán al usuario capturar todos sus recuerdos importantes a través de la cámara delantera y trasera de 16 mega píxeles (*), que ahora son más estables gracias a su autoenfoque de precisión que logra fotografías nítidas y vibrantes e increíbles selfies de la manera más fácil, incluso en condiciones de poca luz.

Galaxy A5 y Galaxy A7 cámara frontal 16 mega píxeles y trasera 16 mega píxeles.

Galaxy A3 cámara frontal 8 mega píxeles y trasera 13 mega píxeles.

Al tocar cualquier parte de la pantalla, el usuario podrá sacar una selfie de alta resolución con el “botón flotante de cámara”, además de poder usar la pantalla como flash delantero para retratos brillantes.

La cámara te permite cambiar los modos de captura de imagen o activar filtros instantáneos con un simple deslice del dedo.

Los usuarios tendrán acceso a modos de captura novedosos como Food Mode (Modo de Alimentos), para optimizar sus fotos mejorando el color de las imágenes.

Por primera vez en la serie de Galaxy A son resistentes al agua y al polvo

Por primera vez en la serie de Galaxy A, los dispositivos son resistentes al agua y al polvo con certificación de grado de protección IP68, lo que les permite resistir ante la lluvia, el sudor, la arena y el polvo, convirtiéndolos en los dispositivos perfectos para casi cualquier tipo de actividad o situación que forma parte cotidiana de la vida de la generación Millennial.

Certificación IP68

Resistente al agua hasta 1.5 metros hasta por 30 min en agua fresca.

Sin entrada de polvo.

Expansión de memoria

Otro de los cambios que conlleva esta nueva versión del Galaxy A es una memoria interna mayor y la posibilidad de ampliar el almacenamiento del dispositivo a través de compatibilidad con tarjetas micro SD de hasta 256GB.

Memoria interna Galaxy A5 y Galaxy A7 de 32 GB y Galaxy A3 16 GB

Soporta una microSD de hasta 256 GB.

Batería

Los equipos Galaxy A7 y A5 se cargan casi de forma inmediata gracias a su capacidad de Carga Rápida, lo que asegura una vida útil más larga para seguir el ritmo de los estilos de vida activos de los usuarios.

Galaxy A5: 3,600 mAh

Galaxy A7: 3,000 mAh

Galaxy A3: 2,350 mAh

Galaxy A 2017 también cuenta con puerto USB Tipo C reversible, para una fácil conectividad que incluye recargar el equipo sin complicaciones, y un Always on Display, que permitirá a los usuarios checar rápidamente la hora o calendario sin necesidad de desbloquear el dispositivo, ahorrando tiempo y batería.

Además, los usuarios podrán generar fácilmente una copia de seguridad de los datos e imágenes que se encuentren en Galaxy A, gracias a Samsung Cloud (Nube Samsung) con hasta 15 GB de espacio en la nube y mediante Knox– toda la información de los dispositivos de la Serie A estarán protegidos contra ciberataques y Malware.

Samsung incluyó en esta versión del Galaxy A un Secure Folder (Carpeta Segura) donde podrán separar sus datos privados y contenidos confidenciales del resto de la información que se encuentre en el equipo, al cual podrán acceder a través de autenticación biométrica mediante el escaneo de su huella dactilar.

“En Samsung mantenemos un trabajo constante para ofrecer a nuestros clientes los productos más innovadores en el mercado, siempre teniendo en mente las tendencias, necesidades y deseos de nuestros consumidores”, comentó Claudia Contreras, Directora de Marketing para Samsung Electronics México. “A través de este equipo nos dirigimos a un usuario conectado que se ha apoderado del mundo digital, que prioriza las imágenes y consume información a través de su teléfono móvil, más que en cualquier otro dispositivo. La más novedosa edición de la Serie Galaxy A es muestra de ello al integrar a nuestro enfoque un diseño sofisticado—así como características únicas que los usuarios de Galaxy han llegado a adorar—para así proporcionar un mejor desempeño, servicios, opciones y experiencias, capaces de inspirar y conectar a las personas con aún más actitud”.