Firme e Indeclinable el compromiso con los derechos humanos: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el compromiso del gobierno federal con el respeto a los derechos humanos es firme e indeclinable y que ello se logrará con instituciones y un marco jurídico fuertes.

Luego de recibir el Informe Anual de Actividades 2016 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el Ejecutivo federal enfatizó que la mejor manera de garantizar la dignidad humana es mediante la aplicación de la ley.

“El respeto a los derechos fundamentales nos obliga a la defensa de la democracia y de sus instituciones, nos obliga a la defensa de la democracia representativa que reconoce la pluralidad de una sociedad y de su diversidad”, señaló en la residencia oficial de Los Pinos.

Al referirse a los temas de derechos humanos, de periodistas, de los migrantes, de niños y adolescentes, de desaparición forzada y violencia contra las mujeres, aseveró que “en todo esto, todos debemos asumir la parte que nos corresponde”.

Dijo que ello incluye a los tres órdenes de gobierno, a instancias públicas y privadas, así como a la sociedad en su conjunto.

Al evento asistieron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Educación Pública, Aurelio Nuño, así como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales.

