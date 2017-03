Firman Segob y Sedesol acuerdo en favor de la inclusión

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, firmaron un convenio en favor de la identidad y la inclusión.

Con este se impulsarán acciones a fin de mejorar las condiciones de grupos vulnerables, como la instalación de módulos del Registro Civil en hospitales, la eliminación de filas para las pruebas de supervivencia para los adultos mayores, beneficiarios de apoyos económicos, así como la interconexión de los registros civiles del país, a fin corregir errores en documentos.

