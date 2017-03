Federer supera a Nadal en el ranking mundial ATP tras ganar Indian Wells

Roger Federer continúa escalando posiciones en el ranking mundial. Deja Indian Wells con un nuevo título, el 90º de su carrera y 25º Masters 1.000 ATP, sumando 1.000 puntos que le catapultan de la décima a la sexta plaza de la clasificación ATP.

Arrebata esa sexta posición a Rafa Nadal, ahora séptimo después de su derrota ante Roger Federer en los octavos de esta edición de Indian Wells, cuando en 2016 había hecho semifinales.

Federer no participó el año pasado en el desierto californiano, y en su cuenta refleja íntegramente los nuevos 1.000 puntos, dejando atrás también a Marin Cilic, Jo-Wilfried Tsonga y Dominic Thiem.

El suizo comenzó la temporada en el decimoséptimo lugar, pero las coronas del Open de Australia e Indian Wells le han llevado enseguida arriba. Y en Miami, próximo reto, también parte de 0 puntos.

Stan Wawrinka, finalista en Indian Wells, consolida el tercer puesto, con Kei Nishikori quitando el cuarto a Milos Raonic, baja en Indian Wells por lesión.

El número uno, diáfano para Andy Murray, con más de 4.000 puntos de distancia, que se incrementará después de Miami debido a que tanto él como Novak Djokovic serán baja por lesión, pero quien más pierde es ‘Nole’, los 1.000 puntos de vigente detentor de la corona.

ASÍ QUEDA EL RANKING MUNDIAL ATP

(TRAS LA DISPUTA DE INDIAN WELLS)

1. Andy Murray (GBR)12.005

2. Novak Djokovic (Srb)8.915

3. Stan Wawrinka (Sui)5.705

4. Kei Nishikori (Jap)(+1) 4.730

5. Milos Raonic (Can)(–1) 4.480

6. Roger Federer (Sui)(+4) 4.305

7. Rafa Nadal (Esp)(-1) 4.145

8. Dominic Thiem (Aut)(+1) 3.465

9. Marin Cilic (Cro)(–2) 3.420

10. Jo-Wilfried Tsonga (Fra)(–2) 3.3.10

