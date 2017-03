Federer avanza a semifinales de Indian Wells por retiro de Kyrgios

El australiano confirmó que no podrá disputar los cuartos de final del Indian Wells ante “Su Majestad”, ya que no se encuentra en buen estado de salud.

“No puedo jugar debido a una enfermedad, en este momento pensamos que es una intoxicación alimentaria, y estoy rezando para que no sea nada más”, mencionó en un comunicado emitido en la página oficial del torneo californiano.

Añadió que después de no descansar toda la noche por la enfermedad, no tiene suficiente fuerza para enfrentar a un campeón como Federer.

“Necesito estar a tope para tener una oportunidad. No tomé esta decisión a la ligera, estos son los encuentros por los que entrenamos, pero no estoy en forma como para saltar a pista. Le deseo a Roger lo mejor para el resto del torneo y gracias a todos los que me han apoyado, volveré”, apuntó.

Con ello, Federer alcanza las semifinales del certamen sin jugar ningún minuto de cuartos y esperará el ganador del duelo entre Jack Sock y el japonés Kei Nishikori para conocer su rival.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.