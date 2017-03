Fans de Two Door Cinema disfrutan inolvidable velada llena de indie rock

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La banda irlandesa Two Door Cinema Club volvió a México para complacer a cientos de fanáticos con su colorido y luminoso espectáculo de música indie rock e indie pop, con el que han recorrido exitosamente varios países.

El trío irlandés volvió a la Ciudad de México, luego del éxito obtenido en el Vive Latino, el año pasado.

Y pese a que el concierto inició una hora más tarde de lo programado, los jóvenes asistentes se olvidaron del retraso en cuanto las siete pantallas verticales que acompañan a la banda en su espectáculo se encendieron y enseguida aparecieron Alex Trimble, Sam Halliday y Kevin Baird, pilares de Two Door Cinema Club.

“¡Buenas noches México!, ¡Vamos a pasar un tiempo increíble juntos!”, gritó el vocalista Alex Trimble a la concurrencia para así dar inicio a este concierto donde las luces y el sonido indie prendieron desde el primer tema que interpretaron.

Y así por poco más de dos horas los músicos que surgieron en 2007, en Irlanda del Norte complacieron con temas como: ”Undercover Martyn”, “Sleep alone”, “Something good can work”, “Changing of the Seasons” y “I can talk”, entre otros, mismos que fueron coreados por los fanáticos que en todo momento brincaron y corearon la mayoría de estas canciones.

Asimismo, Two Door Cinema Club presentó a su público mexicano las canciones de su reciente producción “Gameshow” que lanzaron en octubre del 2016, y que incluye temas como “Are we ready?”, “Bad decisions” y “Gameshow”, por mencionar algunos.

“¡Muchas gracias!”, dijo en español el vocalista Trimble, emocionado al escuchar cómo los jóvenes mexicanos les gritaban, entre canción y canción: “¡Olé, olé, olé, Two Door, Two Door!” y al despedirse, prometieron volver porque México es un país al que aman y donde el público es increíble.

La banda irlandesa seguirá su world tour 2017, por la Unión Americana, visitando ciudades como Santa Bárbara, Portland, Milwaukee, Phoenix y Columbus, Ohio.