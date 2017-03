Facebook Messenger Day, otra ‘imitación’ de Snapchat en la red social de Zuckerberg

La red social creada por Mark Zuckerberg sigue copiando a Snapchat.

Anteriormente lo hizo con la función ‘Stories’ en Instagram, ‘Estados’ en WhatsApp e ‘Historias’ en Facebook. Y ahora Messenger tendrá una opción muy similar.

Se trata de Messenger Day, que permite crear publicaciones con fotos y videos personalizados que duran solo 24 horas. Dicha herramienta se estaba probando de forma piloto desde octubre.

La publicación se puede decorar con filtros, stickers y textos, para luego ser compartido en una suerte de muro, con todos los contactos, o bien por medio de mensaje privado, tal como ocurre con Snapchat.

El anuncio se hizo ayer y comenzará a llegar de forma gradual a todos los usuarios en el mundo.

