Facebook lanza app para navegar contenidos en 360°

¿Quieres ver más videos o imágenes en 360 grados en Facebook con tus gafas Samsung Gear VR? No es algo tan fácil de hacer — hay que buscar en la red social desde una pantalla 2D, luego descargar el video o buscar un botón desesperadamente antes que lo puedas reproducir en tus gafas.

Eso podría cambiar con la llegada de Facebook 360; una nueva aplicación de Facebook para navegar contenidos en 360 grados — fotos y videos — que llegará hoy a las Gear VR de Samsung.

Aunque aún no hemos probado el app en unas gafas, Facebook lo promueve como un destino único para el contenido en 360 grados de tus amigos, marcas favoritas, páginas que sigues y todo el contenido que tu mismo has guardado en la red.

Facebook dice que “hay más de un millón de videos 360 y 25 millones de fotos 360” disponibles en la red en la actualidad, y que podrás reaccionar a ese contenido en 360 grados y republicarlo en Facebook, sin tener que quitarte las gafas.

Explorar: “Descubre el contenido más popular e interesante en 360 que hay en Facebook de compañías de medios, organizaciones y creadores individuales”.

Seguir: “Prueba el contenido 360 que han subido tus amigos, así como el contenido 360 de Páginas y la gente que sigues”.

Guardados: “Encuentra el contenido en 360 que has guardado desde tu News Feed en el móvil o la PC de escritorio directamente en el app, listo para que lo disfrutes cuando tú quieras”.

Cronología: “Vive de nuevo tus recuerdos de una nueva forma a través de tus propios fotos y videos en 360”.

Facebook no ha dicho nada si habrá una versión del app paras las gafas Oculus Rift, que son de Facebooj, aunque la empresa dijo que “espera llevarla a más plataformas con el tiempo”.

Las Gear VR de Samsung, que usan un teléfono Samsung Galaxy como procesador y pantalla, han vendido 5 millones de unidades este año, lo que probablemente significa que son las segundas gafas de realidad virtual más populares en la actualidad. Este mismo mes, el jefe de Google VR, Clar Bavor, dijo que sus gafas de cartón Google Cardboard han vendido unas 10 millones de unidades.

Las Daydream View, las gafas más nuevas de Google, vienen con el app YouTube VR y un app para ver fotos personales, pero no ofrece una forma para navegar fácilmente las fotos en 360 grados generadas por otros.

