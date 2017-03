EU niega visa a Panteón Rococó y Antidoping

Panteón Rococó y Antidoping no podrán tocar en el Skanking Reggae Fest porque el gobierno estadounidense les negó la visa de trabajo para estar presentes en dicho encuentro, que se realizará en California.

Así lo informaron los músicos a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Lamentamos esta noticia. Fue algo fuera de nuestras manos. Desde el año 2000 que tenemos tramitando visas y haciendo los trámites correspondientes para poder trabajar legalmente en Estados Unidos (pero) desgraciadamente bajo las nuevas normas migratorias nos ha sido imposible obtener las visas para estar presentes en esta ocasión”, expresó Dr. Shenka, vocalista de Panteón.

Y es que, explica el post que acompaña al video, es la primera vez en 20 años de carrera y giras al país del norte que la renovación de visas de trabajo tomó más tiempo de lo acostumbrado. También las visas de Antidoping continúan pendientes de aprobación.

“Ni The Music Joint, ni iHomi, ni Goldenvoice son responsables de esta cuestión”, indicó. Se trata de decisiones “completamente gubernamentales”. Además, explicó que tratarán de programar otra fecha con ambas bandas.

“Lamentamos este altercado, esta difícil situación y les pedimos una disculpa”, finalizó el músico.

Maskatesta y Raskahuele sustituirán a sus colegas en el Skanking Reggae Fest.

