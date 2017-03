EU considera separar a mujeres y niños que crucen frontera desde México: Kelly

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo el lunes que está considerando una propuesta para separar a las mujeres y a los niños que cruzan la frontera ilegalmente desde México.

“Sí, lo estoy considerando, para impedir más movimientos en esta red terriblemente peligrosa, estoy considerando eso exactamente”, afirmó en respuesta a una consulta en una entrevista respecto a los reportes de prensa sobre un posible cambio en la política de Estados Unidos al respecto.

“Serán bien cuidados mientras lidiamos con sus padres”, remarcó Kelly. Tres funcionarios del Gobierno dijeron a Reuters el viernes que las mujeres y los niños que crucen juntos ilegalmente hacia el país podrían ser separados. Parte de la razón de la propuesta es disuadir a las madres de emigrar con sus hijos, explicaron las fuentes, que dijeron haber sido informados sobre el plan del Gobierno del presidente Donald Trump de adoptar esta medida.

