Este viernes, presidenta surcoreana conocerá su destino

Envuelta en un escándalo de corrupción que paralizó durante meses al gobierno de Corea del Sur y provocó masivas protestas en el país, la presidenta suspendida Park Geun-hye conocerá este viernes el veredicto final de su caso.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur anunciará este viernes su veredicto sobre la destitución de la presidenta, según anunció el portavoz del mismo, Bae Bo Yoon, de acuerdo con la agencia oficial Yonhap.

El Constitucional anunciará a las 11:00 horas locales (02:00 GMT) si ratifica la destitución de la presidenta, que fue apartada del cargo el pasado mes de diciembre por el Parlamento en relación con el escándalo de corrupción en el que se vio inmersa su confidente, Choi Soon Sil.

Bae Bo-yoon, portavoz del tribunal señaló que espera que la comunicación sea emitida en directo desde la sala principal del tribunal.

Si el tribunal mantiene la destitución, Park deberá abandonar su cargo de manera permanente y Corea del Sur deberá celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.

Si el tribunal rechaza la destitución, Park será restituida de manera inmediata y ejercerá como presidenta hasta el final de su mandato en febrero del próximo año.

Park fue destituida por la Asamblea Nacional en diciembre por haber permitido a su amiga Choi Interferir en asuntos de Estado y haberse confabulado con ella para extorsionar varios millones de dólares de conglomerados empresariales del país.

Park también fue acusada de no cumplir su deber de proteger las vidas de los ciudadanos durante el naufragio del ferry Sewol, que en 2014 causó más de 300 muertos.

El escándalo causó manifestaciones multitudinarias en las calles del país, en las que se pidió su destitución o restitución.

La investigación del escándalo provocó la inculpación de 30 personas, incluido el líder de facto del Grupo Samsung, por su implicación en las actividades ilícitas.

Park, de 64 años, pidió perdón ante los surcoreanos en una alocución televisada en diciembre pasada tras la histórica votación en el Parlamento.

La destitución, aprobada por 234 votos a favor y 56 en contra, transfiere de inmediato los poderes de Park al primer ministro, a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional, que debe ratificar o invalidar la decisión parlamentaria.

“Quiero disculparme ante todos los surcoreanos por este caos que he creado por mi negligencia, en momentos en que nuestro país afronta tantas dificultades, desde la economía a la defensa nacional”, declaró la mandataria.

Park es la primera presidenta surcoreana elegida democráticamente que no terminará su mandato de cinco años.

“Tanto si están a favor como en contra, todos los diputados, así como el pueblo surcoreano, deben sentirse abatidos”, declaró el presidente de la asamblea parlamentaria, Chung Se-kyun.

La votación se celebró mientras centenares de personas en las afueras del Parlamento gritaban “destituyan ahora mismo a Park”.

Todo un escarnio para la hija del dictador Park Chung-hee, que hizo campaña como una candidata incorruptible, que no se debía a nadie y estaba “casada con la nación y todos los coreanos.

