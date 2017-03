Este miércoles Björk dará concierto por primera vez en la CDMX

La cantautora, productora y actriz islandesa Björk, se presentará por primera vez en la Ciudad de México y lo hará en el Auditorio Nacional, con un concierto que estará enfocado en la parte auditiva de sus temas.

La artista multidisciplinaria ha expresado a diversos medios de comunicación, que la prioridad de su espectáculo Björk Live en el recinto de Reforma no estará centrada en los visuales, sino en el sonido y los arreglos de su música.

Björk Live se llevará a cabo el miércoles 29 de marzo a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). El costo de los boletos va de los $750 a $12500t

