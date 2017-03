Estados Unidos se lleva el Clásico Mundial de Beisbol

Puerto Rico volvió a quedarse a la orilla de la gloria máxima en el Clásico Mundial de Béisbol.

Con sus bates silenciados en la final, los puertorriqueños sucumbieron el miércoles 8-0 ante Estados Unidos y por segunda edición seguida debieron conformarse con el subcampeonato.

Y luego de cuatro fallidos intentos, el anfitrión Estados Unidos se adjudicó el título por primera vez.

Marcus Stroman amansó a la ofensiva más productiva del torneo al lanzar seis innings en blanco e Ian Kinsler bateó un jonrón de dos carreras para liderar la contundente victoria estadounidense.

Puerto Rico perdió por primera vez en ocho partidos en esta edición y superar a sus rivales con un marcador global de 55-26, los boricuas apenas pudieron dar tres hits en la final que se le puso a contra corriente con el jonrón de Kinsler en el tercer inning.

Fue un desenlace igual de amargo a la de la final de hace cuatro años, cuando perdieron por blanqueada ante la República Dominicana.

Pero Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez -tres jugadores cuyas carreras apenas despuntan- les ilusionan para futuras ediciones.

“Este es un equipo joven que en los próximos 3 Clásicos dará mucho que hablar”, dijo el manager boricua Edwin Rodríguez.

“Yo me siento muy orgulloso por este equipo y todo Puerto Rico también por este equipo joven, que tiene un gran futuro”, añadió. “Levantamos ese ánimo colectivo en tiempos difíciles en Puerto Rico”.

Stroman, proclamado como el Jugador Más Valioso del torneo, se desquitó de su mala salida en la derrota 6-5 ante Puerto Rico en la segunda ronda.

El derecho de madre puertorriqueña retiró con rodados a los tres primeros bateadores que enfrentó. En total, permitió un hit, recetó tres ponches y concedió un boleto al emplear 73 lanzamientos.

No fue hasta el séptimo cuando Puerto Rico pudo conectar su primer hit ante Stroman. Fue un doble de Ángel Pagán por el bosque izquierdo al abrir la entrada y Stroman fue relevado de inmediato, recibiendo una ovación de pie.

Stroman transfirió con boleto a Carlos Beltrán al abrir el segundo, pero su defensa salió a su auxilio. Yadier Molina bateó un rodado directo al torpedero Brandon Crawford, quien inició el doble play. Stroman procedió a ponchar a Báez para poner fin al inning.

Frente a 51.565 en el Dodger Stadium, Estados Unidos descargó un ataque de 13 hits en su primera final y terminó el torneo con marca de 6-2.

Kinsler la desapareció por el izquierdo-central en cuenta de 0-1 ante Seth Lugo, remolcando a Jonathan Lucroy, cuyo sencillo puso en marcha el tercer acto.

Lugo toleró cuatro carreras y cinco hits, con siete ponches y cuatro boletos en cuatro innings. El derecho se acreditó la victoria en sus primeras dos aperturas del certamen, incluyendo el partido ante Stroman y Estados Unidos.

En ese juego, Stroman permitió seis hits seguidos dentro de un racimo de cuatro carreras en el primer inning y cargó con la derrota ante Puerto Rico en San Diego.

Los estadounidenses se despegaron 4-0 en el quinto tras sencillos remolcadores de Christian Yelich y Andrew McCutchen.

En medio de un ambiente de jolgorio en las gradas, los fanáticos de Estados Unidos empezaron a palpitar la victoria. Se pusieron de pie cuando el local congestionó las bases en el séptimo con dos outs y festejaron más con el sencillo de dos carreras de Crawford frente a J.C. Romero, aumentando la diferencia a 6-0.

Estados Unidos añadió una carrera más mediante un sencillo remolcador de Giancarlo Stanton ante Hiram Burgos.

Un sencillo productor de McCutchen con dos outs en el octavo puso el 8-0 definitivo.

Rumbo al título, los estadounidenses derrotaron a los dos campeones previos: a Dominicana en el cierre de la segunda ronda y a Japón -ganador de las primeras dos ediciones- en la semifinal.

