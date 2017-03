Es momento de alzar la voz contra quien promueve el odio y la xenofobia: Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que el mundo vive un momento de definición en el que es necesario alzar la voz contra quienes promueven un discurso de odio y xenofobia.

Al encabezar la inauguración de la Semana Arabe en México, el encargado de la política exterior sostuvo que los individuos y las naciones que creen en la democracia y el respeto a los derechos humanos, no pueden quedarse callados ante esa situación.

Indicó que esa voz se debe traducir en acciones; por ello, destacó la necesidad de que México y los países árabes se miren a los ojos para celebrar su amistad y confirmar que el trabajo conjunto es el camino para construir un mundo mejor.

Al respecto, Videgaray Caso celebró que la relación entre nuestro país y las naciones árabes se encuentre en su mejor momento.

Por su parte, el titular de la delegación especial de Palestina, confió en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dé los primeros pasos por el camino del trabajo conjunto para resolver problemas como el terrorismo y conseguir un mundo con justicia.

En su oportunidad, Luis Videgaray destacó que como muestra del compromiso y cercanía con el mudo árabe, nuestro país seguirá recibiendo a los migrantes de aquella región.

