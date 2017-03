Ernesto Nemer, coordinador de campaña de Alfredo del Mazo

También el ex secretario de Finanzas y de Infraestructura en el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, Erasto Martínez Rojas, asumió el cargo de vicecoordinador general. En la sede del comité Directivo Estatal del PRI, Alfredo del Mazo Maza, hizo otros nombramientos entre los que destacan, Jorge Carlos Ramírez Marín (ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y ex diputado federal, se integró como delegado Especial de Estrategia y Electoral

Del Mazo Maza agradeció a Enrique Jacob la encomienda durante la precampaña y dio la bienvenida a Ernesto Nemer para incorporarse como coordinador, porque con su experiencia será una pieza importante para el triunfo del PRI en la entidad.

Estuvieron presentes en estos nombramientos el senador Ismael González Deras, delegado del CEN en la entidad, además de Alejandra del Moral Vela y Raymundo Martínez Carbajal, presidenta y secretario general del CDE, respectivamente.

