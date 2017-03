EPN llama a combatir el machismo en México

El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un llamado para combatir todos tipo de violencia contra las mujeres y combatir el machismo que impera en el país.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Peña Nieto señaló que la cultura machista que aún predomina en el país sigue motivando que sean violentadas en sus entornos.

“Hoy en este Día Internacional de la Mujer si he de convocar o hacer un llamado a la sociedad mexicana, a las distintas expresiones y organizaciones políticas, y háblese partidos políticos y no políticas, cualesquiera otras que participan en distintos afanes y propósitos, es realmente ocuparnos de, en el esfuerzo que realizan, buscar formas de erradicar y de combatir, de dar una lucha frontal contra toda expresión de machismo”, indicó.

Peña Nieto admitió en que si bien se han abierto espacios de participación de la mujer, aún sigue habiendo mujeres víctimas de violencia en varios ámbitos sociales.

“No podemos ser cómplices y nadie puede ser cómplice por ignorancia, por prejuicios heredados de una cultura machista; una cultura que a final de cuentas, auténticamente, genera violencia contra las mujeres”, insistió.

En compañía de su esposa, Angélica Rivera de Peña, y mujeres destacadas de la vida pública, privada y académica del país, Peña Nieto felicitó a este sector al tiempo que reconoció sus aportes para un mejor país.

