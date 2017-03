Enrique Peña celebra 100 años de la Escuela Médico Militar

Inauguro el inicio de los festejos conmemorativos del centenario de la Escuela Médico-Militar con el objetivo de enaltecer el legado de excelencia y humanismo que caracterizan a esta noble institución”, afirmó durante el acto.

En compañía de los secretarios de Gobernación, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente, el presidente inauguró la placa conmemorativa por los 100 años de esa institución.

“Que sea un año de reconocimiento a quienes se han formado y se continúan preparando para velar por la salud de los militares y los mexicanos”

Además, el mandatario mexicano también inauguró la Escuela Militar de Enfermeras y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas.

Día a día se acrecienta en mi fuego interno mi reconocimiento a la labor incansable que realizan soldados y marinos para defender y servir a México y entregarse a las mejores causas del país, poniendo adelante lo mejor que tienen, incluso, a costa de su propia vida”, afirmó.

