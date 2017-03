En marcha operativo policial por fin de semana largo

Con motivo del puente o fin de semana largo, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) desplegó un dispositivo de vigilancia especial en entradas y salidas carreteras, así como en diferentes corredores turísticos.

Autoridades capitalinas informaron que el propósito es reforzar los mecanismos de seguridad y salvaguardar la integridad física y patrimonial de capitalinos, paseantes y visitantes nacionales o extranjeros.

De igual forma el Programa Conduce sin Alcohol estará vigente este fin de semana, a efecto de prevenir accidentes asociados con el consumo desmedido de bebidas embriagantes.

Los eventos deportivos de fin de semana como los partidos de futbol que se llevarán a cabo en los estadios Azul y Olímpico Universitario, sábado y domingo, respectivamente, contarán con presencia policial, para evitar alteraciones al orden público o la comisión de ilícitos.

Los uniformados también reforzarán los rondines de vigilancia en zonas de esparcimiento o convivencia nocturna en colonias como Condesa, Roma, San Ángel, Centro de Coyoacán, Polanco y Zona Rosa, entre otras.

Del mismo modo se intensificará la vigilancia en centros comerciales, plazas públicas, jardines, zona de museos y de bancos, terminales de autobuses y el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

El patrullaje y los rondines a pie, también se llevarán a cabo en colonias, pueblos y barrios, para prevenir el delito de robo a casa habitación, principalmente por la salida de paseantes.

