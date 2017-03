En Chihuahua se duplican homicidios con Corral

Octubre, el primer mes de la administración de Javier Corral en Chihuahua, estuvo marcado por la cifra más alta de averiguaciones previas por homicidios dolosos en el último año: 158 asesinatos en 31 días.

Cada semana, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 40 chihuahuenses murieron de forma violenta. Esta cifra es el doble de lo reportado en el mismo mes de 2015, cuando el número de esos homicidios fue de 70.

Cinco meses después de asumir como gobernador, los números de Corral no son alentadores. De octubre de 2016 a febrero de 2017 se tiene un registro de 639 asesinatos violentos en toda la entidad. Una tercera parte fueron con arma de fuego. El inicio de 2017 ha sido uno de los más violentos en el estado. Entre enero y febrero se cometieron cuatro de cada 10 de esos homicidios.

Juárez y Chihuahua son los dos municipios que concentran siete de cada 10 (448) asesinatos. Ciudad Juárez, considerada en 2009 como la ciudad más violenta del mundo, presentó un alza el mes que Corral llegó al estado. De septiembre a octubre de 2016, los homicidios subieron de 51 a 78.

De octubre de 2015 a febrero de 2016, el gobierno de César Duarte sumó la mitad de homicidios que su sucesor. Chihuahua contabilizó 333 asesinatos. Un promedio de tres por día. Número que se ha duplicado en el gobierno panista.

De enero a junio de 2016, antes de que Corral fuera declarado ganador de la gubernatura de Chihuahua, la cifra de homicidios con arma de fuego se mantuvo con los mismos números. Un promedio de 51 asesinatos con arma de fuego, pero después de ese mes la cifra ha tenido incrementos constantes.

El punto más alto fue en octubre de ese año, cuando se registraron 119 muertes por arma de fuego, cifra que hasta el momento no había sido reportada en los últimos dos años. Febrero está cerca de llegar a este punto: el mes cerró con 94 homicidios de ese tipo.

“Cuando hay cambios de gobierno se dan reacomodos. Podría ser una de las explicaciones. O que los recursos van para seguridad en un solo lado. Todo influye, como la gran cantidad de marginación y el sitio estratégico en el que se encuentra Chihuahua”, explica María del Socorro Arzaluz Solano, especialista en temas de seguridad pública del Colegio de la Frontera Norte.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.