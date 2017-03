En 3 meses unidades del M1 tendrán cámaras de vigilancia anuncia Mancera

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ante los asaltos en el transporte público, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que en tres meses el cien por ciento de las unidades del Sistema de Movilidad M1 tendrán cámaras de vigilancia.

Así lo dio a conocer en el marco de la Modernización del Parque Vehicular de M1.

“Cuál es el compromiso que hacemos el día de hoy aquí frente a todos ustedes, en máximo tres meses, sino es que antes, vamos a tener el 100 por ciento de todas las unidades con cámaras, para poder brindar una mayor seguridad a todos los usuarios y poder abatir este delito que es el que está aquejando a algunas de las unidades de transporte de la Ciudad de México”.

Además, llamó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) a no permitir que se verifiquen a los automóviles desde las agencias, como ocurre en el Estado de México.

“De ninguna manera a mí me parece que es algo delicado, es algo que la Came no debería permitir, no puede ser juez y parte, eso lo hemos platicado ya varias veces y tenemos el compromiso de la propia Secretaría del Medio Ambiente federal de que esto se iba a permitir, desconozco en dónde se está haciendo”.

Mancera señaló que en la renovación del transporte en la Ciudad de México han invertido 490 millones de pesos, y trabajan en la implementación del C40, en conjunto con Londres y París, por lo que esperan el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente federal.