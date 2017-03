Empata ‘Chicharito’ a Borgetti como el máximo goleador en la historia del ‘Tri’

Siete años, cinco meses y 24 días le tomó a Javier Hernández, el popular y carismático ‘Chicharito’, igualar con 46 goles el récord de máximo anotador en la historia de la selección mexicana, un sitio de honor que ni el multilaureado goleador Hugo Sánchez pudo conseguir.

Con el gol que le hizo este viernes a Costa Rica por la tercera fecha del hexagonal final de las clasificatorias de la Concacaf para Rusia-2018, ‘Chicharito’ llegó a 46 anotaciones con la camiseta azteca.

El ansiado tanto llegó a los siete minutos del partido disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México. ‘Chicharito’ recibió una habilitación de Carlos Vela y ante la salida de Keylor Navas le pasó el balón por encima.

A sus 29 años, Hernández dio alcance a Jared Borgetti, poseedor de la marca desde el 22 de junio de 2008 cuando firmó un doblete en su último partido como seleccionado, ante Belice, a la edad de 34 años. Javier igualó el récord a los 29.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no tardó en felicitar al delantero del Bayer Leverkusen por su récord. “Bienvenido a la cima, @CH14_!#HechoEnMéxico”, señaló en Twitter la FMF.

