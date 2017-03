Emmanuel promete dar el corazón y un mensaje positivo durante show en el Auditorio

A unas semanas de ofrecer su concierto número 40 en el Auditorio Nacional, Emmanuel promete sorpresas en el Auditorio Nacional, donde dijo que una vez más dejará el corazón y un mensaje positivo, porque esa es la función del arte.

Al lado de Mijares, Emmanuel se presentará en el “Coloso de Reforma” el próximo 31 de mayo con su “Two´r amigos 2”, mismo que los ha llevado a pisar varios escenarios del país y el extranjero.

“En realidad es el concierto número 41, pero lo tomamos como el 40, porque una fecha la hicimos a beneficio y entonces no se cuenta, pero es importante este número de conciertos porque ya son varios años”, dijo el cantante.

Sonriente, Emmanuel reconoció que será una gran celebración, “la gira está increíble, el público nos recibe con cariño después de varios años y no sé cómo decirle ‘¡gracias!’ por todo esto que está pasando en mi carrera.

“A veces no es suficiente decirles gracias, pero cuando sales al escenario lo dejas todo, porque es la única manera de demostrarlo, desde el corazón, ahí está todo”, comentó el intérprete de “Solo” y “El rey azul”.

Perfectamente vestido y luciendo una llamativa camisa, el cantante recordó con agrado que desde niño tuvo la inquietud de ser cantante, “yo iba cantando a la escuela y a eso jugaba, no sabía que quería ser artista, porque ni siquiera sabía lo que era, no había tantos canales como hoy en día”.

“Yo jugaba a cantar y se cumplió mi deseo, hasta el día de hoy sigo en lo que es mi pasión”, comentó Emmanuel, al refrendar su agradecimiento al público que ha hecho posible que su música trascienda en el tiempo.

Por lo mismo está consciente de la gran responsabilidad que tiene como figura pública, por lo que siempre ha trabajado por llevar un mensaje positivo a través de sus letras y su trabajo en otros ambientes.

“Lo positivo es lo que dejo, no lo negativo, yo estoy muy en contra de eso, creo que nuestra tarea es dejar una sonrisa y divertir”, añadió Emmanuel, quien también prepara nuevo disco, pero de eso prefiere no dar detalles hasta que llegue el momento.

En su búsqueda creativa, el ecologista también promete más sorpresas, pero ahora en el terreno de las producciones televisivas, donde ha sumado esfuerzos para la realización de un proyecto que él mismo describe como interesante.

Dicho trabajo será producido para un canal, “no puedo decir mucho porque las ideas están en el aire y luego muchos las toman, así que esperaré un poco, porque ya está cerrado”.

Hace unos años Emmanuel se involucró como productor con la cinta “El gran pequeño”, junto con Eduardo Verástegui, por lo que no es raro que vuelva a pisar ese terreno en el que también tiene pendiente un proyecto de animación.

A la par, Emmanuel junto con su gran amigo Mijares interviene como “coach” en “La voz kids… México”, “reality” que le encanta por la posibilidad de ayudar a futuras promesas de la música para que encuentren su lugar en el ambiente musical.

Además, el intérprete centra sus esfuerzos en Ecofilm, iniciativa que recién abrió su convocatoria para la recepción de trabajos audiovisuales y que en su séptima edición estará enfocado al tema de “alimentación sustentable”.

