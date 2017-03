El vehículo eléctrico modular que puede moverse por tierra y aire

Airbus ha presentado en la feria del automóvil de Ginebra ‘Pop.Up’, un novedoso concepto de transporte eléctrico formado por una estructura modular que, según la elección, puede por moverse tierra o por aire, y que cuenta con la colaboración de la empresa aeroespacial Italdesign.

‘Pop-Up’ consta de varios módulos. El primero de ellos es un pequeño habitáculo con capacidad para dos pasajeros. Esta cabina, de unos 2.6 metros de longitud, puede incorporarse a otros dos módulos: o bien una estructura de cuatro ruedas o bien otra compuesta por cuatro grandes hélices.

De esta forma, ‘Pop.Up’ se presenta como un vehículo versátil que puede convertirse en un coche eléctrico convencional o en un dron capaz de desplazarse por el aire de forma autónoma. Además, puede integrarse en otros medios de transporte, como trenes o hyperloops, según ha anunciado Airbus a través de un comunicado.

El principal objetivo de ‘Pop.Up’ es descongestionar el tráfico de las ciudades. Airbus e Italdesign consideran que “el transporte se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes de las megaciudades de todo el mundo”, según publica la empresa italiana en su web. Ante un posible aumento del tráfico urbano en el año 2030, el modelo de ‘Pop.Up’ intenta configurar una alternativa sostenible.

El concepto implantará una plataforma de inteligencia artificial que se encargará de gestionar los viajes y ofrecerá a los pasajeros distintas opciones con el fin de que la configuración de los módulos se adapte a sus necesidades y preferencias a la hora de viajar.

Aunque resulta una idea futurista e interesante, se trata aún de un concepto, por lo que previsiblemente aún falta mucho tiempo para su llegada al mercado y a las ciudades. Ni Airbus ni Italdesign han aventurado ninguna fecha.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.