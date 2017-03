El ´Tri´ viaja a Puerto España para enfrentar a Trinidad y Tobago

De buen ánimo, los seleccionados volaron comandados por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien tiene al equipo con dos triunfos y un empate a pesar de lo cual mañana hará cambios en su alineación con respecto al viernes, cuando derrotó 2-0 a Costa Rica en el estadio Azteca.

Con goles de Javier Hernández (m.7) y Néstor Araujo (m.45) México venció a Costa Rica en un encuentro en el que los rivales fueron persistentes y dominaron parte del encuentro, pero los mexicanos fueron contundentes a la ofensiva y ahí marcaron diferencia a su favor.

México es el único invicto de la hexagonal y encabeza la clasificación con siete puntos, seguido de Costa Rica (6), Panamá (4) y Estados Unidos, Trinidad y Honduras (3).

Después de dos derrotas, Trinidad se impuso 1-0 en la tercera fecha a Panamá y este martes confía en sacar provecho de la condición de local para buscar tres puntos o en el peor de los casos empatar y sumar.

Los mexicanos reconocerán mañana la cancha Hasely Crawnford de Puerto España y el martes apostarán a la victoria en un encuentro de elevado grado de dificultad porque los caribeños suelen ser un rival difícil en su estadio.

Tanto Osorio como los jugadores repitieron antes de viajar que respetarán al contrario en Puerto España y coincidieron en que el reto será difícil.

México se ha clasificado a todos los Mundiales desde Estados Unidos 1994 hasta Brasil 2014 y en todos accedió a los octavos de finales pero no pasó jamás de ahí, lo cual intentará Osorio en Rusia 2018, aunque primero deberá asegurar su presencia.

De los convocados para el partido de Costa Rica no hicieron el viaje hoy el defensa Rafael Márquez, con una lumbalgia, ni el volante Jurgen Damn, con una dolencia muscular.

