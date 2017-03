Edición 40 del Rally Dakar comenzará en Perú

En conferencia de prensa, la dirección de la célebre carrera en la que compiten autos, motocicletas y camiones de distintas categorías, anunció que la prueba regresará a Perú, ausente del recorrido desde 2013, pero sede ahora de su inicio.

La carrera comenzará oficialmente en Lima, Perú, el cuatro de enero y concluirá el Córdoba, Argentina, el 20 de enero, anunció el director del Dakar, Etienne Lavigne.

“Cinco años después de nuestra última visita al país de los Incas, se prepara un encuentro feliz”, declaró a la prensa el director de la carrera, Etienne Lavigne.

La edición del antiguo “París-Dakar” será la 40 desde la fundación de la prueba y la décima que se celebra en Sudamérica.

La carrera circuló por tierras peruanas en 2012 y 2013. En 2016, debido al fenómeno meteorológico de “El Niño”, las autoridades peruanas cancelaron el paso del Dakar por su territorio cuatro meses antes.

